"Бумерангом": Данилко раскрыл устроенный против него россиянами заговор

Певец рассказал о некрасивом поведении коллег по сцене

Андрей Данилко, которого россияне раньше очень любили за веселые и незатейливые песни в роли Верки Сердючки, а также за яркие костюмы, со временем показал себя совершенно с другой стороны. Начал совершать больше политических выступлений и совершенно забыл о стране, которая подарила ему такую широкую популярность.

Но есть и то, чего он забыть не может. Еще в 2007 году на конкурсе "Евровидение" Данилко очень хотел подружиться с солистками группы SEREBRO, но они, по его словам, держались отстранено и холодно. И в этом, уверен он, заключался устроенный против него россиянами заговор, который он раскрыл лишь 15 лет спустя.

Замешан в нем был, уверен Андрей Данилко, и продюсер группы Максим Фадеев. Впрочем, за те злокозненные поступки вселенная заставила его отдуваться позже, считает исполнитель роли Верки Сердючки.

"Судьба вернулась к нему бумерангом – он расстался с Первым каналом, его подставили очень некрасиво", – делится Данилко.

Впрочем, это не единственное печальное событие, что произошло в жизни и карьере Максима Фадеева. Совсем недавно стало известно, что он потерпел серьезные убытки в ресторанной сфере, куда вложился несколько лет назад. "Утро.ру" уже писали об этом событии.



Что же до некрасивого поведения самого исполнителя роли Верки Сердючки - на одном из конкурсов "Евровидение", к слову, он и вовсе исполнил композицию, название которой коверкало слово Россия. Перевел Андрей Данилко фразу "Россия, прощай" на английский, а затем исказил получившееся до "Лаша, тумбай".