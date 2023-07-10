Максакова публично оскорбила инвалида Костомарова

Максакова публично оскорбила инвалида Костомарова
Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица показала свое истинное лицо

Оперная певица и вдова беглого депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова постоянно влипает в скандалы и делает громкие заявления о звездах и других публичных людях, при этом ей все сходит с рук. Максакова постоянно обливает грязью знаменитостей. На этот раз досталось и без того настрадавшемуся и ставшему инвалидом Роману Костомарову. 

В свежем интервью мария Максакова не скрывала своего негатива по отношению к олимпийскому чемпиону в танцах на льду, который остался без кистей рук и без ступней после тяжелой болезни. 

"Он последовательно лишался конечностей. Всех четырех, исключая голову", – злорадно заявила Максакова. 

Поклонники и коллеги Романа Костомарова возмутились таким хамским отношением Марии Максаковой по отношению к профессионалу своего дела, с которым случилась беда. Они напомнили Максаковой о таком явлении, как карма и припомнили ей не самые лицеприятные фрагменты ее биографии.

Народ припомнил, что Мария Максакова настолько неприятна, что от общения с ней отказалась даже ее родная мать Людмила Максакова, а сама певица по факту не имеет ни родины, ни флага, ведь рожденная в Германии, она по сути так и не стала настоящей гражданкой и патриоткой какой-либо страны. Ни в России, ни на Украине Максакова не добилась особых высот в оперном пении, а новости о ней в основном всплывают только после каких-то скандалов. 

Фоторепортаж
Максакова шокировала странным костюмом
Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: facebook.com/maria.maksakova
Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva
Источник: Popcake.tv ✓ Надежный источник
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