Максакова публично оскорбила инвалида Костомарова

Певица показала свое истинное лицо

Оперная певица и вдова беглого депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова постоянно влипает в скандалы и делает громкие заявления о звездах и других публичных людях, при этом ей все сходит с рук. Максакова постоянно обливает грязью знаменитостей. На этот раз досталось и без того настрадавшемуся и ставшему инвалидом Роману Костомарову.

В свежем интервью мария Максакова не скрывала своего негатива по отношению к олимпийскому чемпиону в танцах на льду, который остался без кистей рук и без ступней после тяжелой болезни.

"Он последовательно лишался конечностей. Всех четырех, исключая голову", – злорадно заявила Максакова.

Поклонники и коллеги Романа Костомарова возмутились таким хамским отношением Марии Максаковой по отношению к профессионалу своего дела, с которым случилась беда. Они напомнили Максаковой о таком явлении, как карма и припомнили ей не самые лицеприятные фрагменты ее биографии.

Народ припомнил, что Мария Максакова настолько неприятна, что от общения с ней отказалась даже ее родная мать Людмила Максакова, а сама певица по факту не имеет ни родины, ни флага, ведь рожденная в Германии, она по сути так и не стала настоящей гражданкой и патриоткой какой-либо страны. Ни в России, ни на Украине Максакова не добилась особых высот в оперном пении, а новости о ней в основном всплывают только после каких-то скандалов.