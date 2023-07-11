Почерневшую и опухшую Кудрявцеву нашли в озере

Неожиданные кадры с участием телеведущей попали в Сеть

Ни для кого не секрет, что телеведущая Лера Кудрявцева уже много лет работает не покладая рук. В 2018 году знаменитая блондинка стала мамой во второй раз, и тогда многие предполагали, что не скоро вновь увидят ее на экранах. Однако звезда не стала задерживаться в декрете и быстро вернулась к трудовым будням. Впрочем, отдыхать актриса умеет не менее хорошо, чем работать.

На днях Лера Кудрявцева решила сделать перерыв в своем плотном графике и отправилась в отпуск. Сейчас ведущая отдыхает на болгарском курорте в компании маленькой дочки и своей мамы. Семья весело проводит время вместе и наслаждается летними деньками на полную катушку.

Кудрявцева не скрывает, что позволяет себе на отдыхе многое, в том числе вкусно покушать. Накануне Лера опубликовала в личном блоге кадры из отпуска и сообщила, что поправилась на пять килограммов за три дня. На новом видео, опубликованном в соцсетях, подписчики обнаружили опухшую из-за набранного веса телеведущую в озере.

Звезда облачилась в бикини и вымазалась в лечебной грязи, из-за чего предстала перед камерой почерневшей буквально с головы до ног. На ролике Кудрявцева весело танцевала и смеялась. Многие подписчики оценили жизнерадостность актрисы и похвалили ее в комментариях. "Лерка – зажигалка", "Вы сделали мой день", "Не переживай, отличная фигурка", – написали поклонники.