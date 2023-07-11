Почерневшую и опухшую Кудрявцеву нашли в озере

Почерневшую и опухшую Кудрявцеву нашли в озере
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Неожиданные кадры с участием телеведущей попали в Сеть

Ни для кого не секрет, что телеведущая Лера Кудрявцева уже много лет работает не покладая рук. В 2018 году знаменитая блондинка стала мамой во второй раз, и тогда многие предполагали, что не скоро вновь увидят ее на экранах. Однако звезда не стала задерживаться в декрете и быстро вернулась к трудовым будням. Впрочем, отдыхать актриса умеет не менее хорошо, чем работать.

На днях Лера Кудрявцева решила сделать перерыв в своем плотном графике и отправилась в отпуск. Сейчас ведущая отдыхает на болгарском курорте в компании маленькой дочки и своей мамы. Семья весело проводит время вместе и наслаждается летними деньками на полную катушку.

Кудрявцева не скрывает, что позволяет себе на отдыхе многое, в том числе вкусно покушать. Накануне Лера опубликовала в личном блоге кадры из отпуска и сообщила, что поправилась на пять килограммов за три дня. На новом видео, опубликованном в соцсетях, подписчики обнаружили опухшую из-за набранного веса телеведущую в озере.

Звезда облачилась в бикини и вымазалась в лечебной грязи, из-за чего предстала перед камерой почерневшей буквально с головы до ног. На ролике Кудрявцева весело танцевала и смеялась. Многие подписчики оценили жизнерадостность актрисы и похвалили ее в комментариях. "Лерка – зажигалка", "Вы сделали мой день", "Не переживай, отличная фигурка", – написали поклонники.

Фоторепортаж
Лера Кудрявцева променяла Лазарева на Морозова
+
Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Российская школьница родила ребенка в 11 лет

Малыш появился на свет абсолютно здоровым

Вскрылись подробности тайной встречи Путина и Пригожина

Общественности сообщили о важном событии спустя почти две недели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей