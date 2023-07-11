"Жду, когда похудею": Семенович разомлела после огромной пиццы

Певица согрешила прямо перед камерой

Кто-то борется со стрессом при помощи медитации или йоги, иные же – ныряют в шопинг-терапию или походы в клубы. А вот Анна Семенович, отвечая на вопрос подписчицы, рассказала, что помогает ей много сна, поездка за город и поедание пиццы.

И, учитывая то, что на видео, размещенном Анной прямо перед ответом на этот вопрос, она как раз откусывает кусочек пиццы, есть что-то, что печалит исполнительницу. Но это, скорее всего, простуда, которую певица подцепила еще в Сухуме и никак не может долечить до конца.

Именно поэтому сегодня Анна Семенович обошлась без спорта: посвятила день своим удовольствиям. Прорекламировала марку своих купальников, устроила примерку нового концертного костюма, сделала процедуры для лица, а на "сладенькое" оставила пиццу и турецкий сериал, за просмотром которого, как раз, и нашла время пообщаться с поклонниками.

Анне, к слову, было ни капли не стыдно, ведь любовь к себе, учит она окружающих, должна стоять на первом месте. Поэтому певица, которая разомлела после огромной пиццы, всегда находит поддержку у своих подписчиков.

"Я сегодня два куска стрескала и все жду, когда похудею", – обратилась к Анне Семенович ее подписчица.





"Как я вас понимаю, я стрескала уже три", – рассмеялась ей в ответ Анна Семенович.

