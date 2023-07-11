Украинские власти забрали элитные квартиры Лебедева в Киеве

Украинские власти забрали элитные квартиры Лебедева в Киеве
Артемий Лебедев. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / Evgeny Philippov/Global Look Press
Недвижимость была конфискована в пользу Украины

Бизнесмен, дизайнер и блогер Артемий Лебедев лишился недвижимости в Киеве. Две квартиры, одна из которых расположена на улице Саксаганского, а вторая – на Ярославовом Валу, были конфискованы по решению Высшего антикоррупционного суда.

Теперь жильем, площадь которого составляет 193 и 138 квадратных метров, будут распоряжаться соответствующие ведомства Украины. Сообщила об этом директор Департамента санкционной политики министерства юстиции Украины Инна Богатых в одной из социальных сетей, которая запрещена на территории России.

Артемий Лебедев, ранее сообщая о том, что его квартиры опечатали, подметил, что решение вполне логичное: Украина уже давно ввела против него санкции. Причиной тому, должно быть, стало посещение дизайнером Донбасса и Крыма, а также разработка им в 2015 году логотипа для новой области России.

К слову, это не единственные неприятности, которые произошли с блогером. На днях хакеры взломали его Телеграм-канал, а затем попытались выманить у неравнодушных подписчиков деньги. Злоумышленники объявили, что дизайнер оказался в сложной ситуации, а потому срочно нуждается в 550 тысячах долларов, в сборе которых каждый из присутствующих может поучаствовать. К счастью, совсем вскоре эта публикация из канала Артемия Лебедева была удалена, однако не известно, сколько человек уже успели перевести хоть какие-то деньги злоумышленникам, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Телеграм, канал "Раньше всех. Ну почти." ✓ Надежный источник
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