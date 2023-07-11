У звезды "Касты" остановилось сердце на пробежке

Врачи провели операцию ради спасения жизни рэперу

У 43-летнего участника группы "Каста" Андрея Пасечного, более известного как Хамиль, остановилось сердце во время пробежки в Португалии. Врачи срочно провели рэперу операцию по аортокоронарному шунтированию. Таким образом они спасли жизнь мужчине.

О случившемся сообщил сам Пасечный, выйдя на связь с подписчиками в популярной социальной сети. Лежа на больничной койке, он сделал снимок на фронтальную камеру и опубликовал его, дав понять, что сейчас с ним все относительно хорошо. Звезда "Касты" поблагодарил врачей за помощь, отметив, что это уникальный случай спасения.

Хамиль пообещал фанатам как можно скорее пойти на поправку и вернуться к концертной деятельности. "Не кипешуйте! Все будет ништяк!" – обратился рэпер к поклонникам. Сейчас знаменитому артисту предстоит пройти этап реабилитации.

Напомним, Андрей Пасечный из "Касты" живет за границей вместе с семьей с прошлого года. Причиной переезда Хамиля стали иные политические взгляды. Обосновавшись в новой стране, рэпер продолжил заниматься творчеством. Он продолжает развивать собственный музыкальный проект, работать над сольными композициями.