"Зарежем, убьем": кому нужна голова Лепса

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Российский певец Григорий Лепс рассказал о проблемах. В его адрес поступает множество угроз и критики. Народный артист России и раньше часто сталкивался с негативом, но в последнее время его стало чрезмерно много.
Все началось после того, как Григорий Лепс выступил с поддержкой российских военнослужащих. Он призвал выплачивать солдатам, которые подбили немецкий танк Leopard, по миллиону рублей. Певец сам проявил инициативу и выплатил миллион военному, который подбил такой танк. Он посоветовал так делать всегда и поддерживать российских солдат максимально.
Но на самом деле, кроме телефонного терроризма в жизни Лепса ничего более серьезного не происходило. Как правило, это просто угрозы по телефону или смс. Певец не боится, он уверен в своей безопасности.
"Мне постоянно поступают угрозы по телефону: "Мы тебя зарежем, убьем", – рассказал Григорий Лепс.
В разговоре с такими людьми певец как правило не церемонится. Он с сарказмом предлагает дать преступникам адрес, чтобы поскорее встретиться.
Лепс считает, что настоящие убийцы никогда не предупреждают о том, что планируют покушение. Так что те, кто шлет ему угрозы и обещают расправу, обычные "пустозвоны", уверен артист.
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