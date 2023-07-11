"Зарежем, убьем": кому нужна голова Лепса

Артист нажил себе врагов

Российский певец Григорий Лепс рассказал о проблемах. В его адрес поступает множество угроз и критики. Народный артист России и раньше часто сталкивался с негативом, но в последнее время его стало чрезмерно много.

Все началось после того, как Григорий Лепс выступил с поддержкой российских военнослужащих. Он призвал выплачивать солдатам, которые подбили немецкий танк Leopard, по миллиону рублей. Певец сам проявил инициативу и выплатил миллион военному, который подбил такой танк. Он посоветовал так делать всегда и поддерживать российских солдат максимально.

Но на самом деле, кроме телефонного терроризма в жизни Лепса ничего более серьезного не происходило. Как правило, это просто угрозы по телефону или смс. Певец не боится, он уверен в своей безопасности.

"Мне постоянно поступают угрозы по телефону: "Мы тебя зарежем, убьем", – рассказал Григорий Лепс.

В разговоре с такими людьми певец как правило не церемонится. Он с сарказмом предлагает дать преступникам адрес, чтобы поскорее встретиться.

Лепс считает, что настоящие убийцы никогда не предупреждают о том, что планируют покушение. Так что те, кто шлет ему угрозы и обещают расправу, обычные "пустозвоны", уверен артист.

