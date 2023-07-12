Сын Ефремова накинулся на персонал больницы

Сын Ефремова накинулся на персонал больницы
Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Психологическое состояние Николая нестабильно

Сын Михаила Ефремова, который в ночь на 30 июня выпал из окна своей квартиры, до сих пор находится в больнице. Ранее ему провели несколько операций, в ходе одной из которых хирургам даже пришлось удалить у мужчины часть костей таза.

Накануне Николаю Ефремову провели операцию на руке: восстановили целостность костей локтя. Однако, если физическое состояние мужчины более-менее стабильно, исключая только лишь пневмонию, которую выявили у него на КТ, то его психологическое состояние нестабильно и требует наблюдения специалистов.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в больнице, сын Михаила Ефремова противится предлагаемому ему лечению. Он отказывается как от капельниц, так и от приема любых медикаментов, которые ему сейчас жизненно необходимы. Кроме того, он постоянно кидается на персонал клиники с оскорблениями.

Многие связывают это со стадией отрицания: Николаю Ефремову, как и некогда Роману Костомарову, сложно принять тот факт, что он может на всю жизнь остаться инвалидом. Впрочем, некоторые уверены, что в плохом настроении мужчины виноват синдром отмены алкоголя. А именно эту вредную привычку и имеет, по сообщениям СМИ, выпавший из окна сын Михаила Ефремова.

Источник: Baza • Требует проверки
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