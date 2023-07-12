"Она давно никому не нужна": Вайкуле лишилась самого дорогого

Назад для певицы дороги уже нет

Cкандальная латвийская певица Лайма Вайкуле лишилась самого дорогого – гарантий проведения фестиваля "Рандеву", которое буквально стало ее детищем.

Продюсер Дмитрий Ашуров считает, что мороприятие может не состояться, так как половина билетов не распродана, хотя до начала праздника остаются считанные дни.

Эксперт добавил, что цена билетов на фестиваль Лаймы Вайкуле очень смелая – от 55 от 330 евро. За такие деньги вряд ли кто-то поедет на концерт, пусть даже если на него приедет Алла Пугачева. Впрочем. Вайкуле может погореть не только на продаже билетов, но и на прекращении спонсорских контрактов. Ведь если "Рандеву" в Юрмале не состоится, спонсоры откажутся от сотрудничества, а это куда более высокие чеки.

"Она давно никому не нужна, так что никакие крупные деньги и спонсоры на ее имя не пойдут", – заявил эксперт.



Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему артисты и гости отказываются ехать на фестиваль Лаймы Вайкуле. Все из-за отмены "Новой волны", уверен супруг певицы Валерии. Многие звезды обижены и попросту бойкотируют событие.

Напомним, фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле должен был заменить "Новую волну" в латвийской Юрмале. Однако теперь уже очевидно, что без российских гостей это мероприятие лишь пустой звук.