"Отчаяние стареющей дамы": 41-летняя жена Хабенского потрясла публику

"Отчаяние стареющей дамы": 41-летняя жена Хабенского потрясла публику
Константин Хабенский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Литвинова вышла в свет

Жена 51-летнего Константина Хабенского появилась в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину, чтобы принять участие в представлении "Истории любви". Ольга Литвинова, как и другие именитые участники мероприятия, прочла со сцены рассказ классика. Актрисе предложили выступить с чеховским "Рассказом госпожи NN", написанным от лица женщины.

Как отмечает обозреватель "Экспресс-газеты", супруга Хабенского потрясла публику своим чтением. 41-летней Литвиновой удалось передать "отчаяние стареющей дамы", которая долго не могла поверить в то, что время упущено. Ольга показала другим участникам мероприятия мастер-класс по прочтению произведений. 

Кстати, в этом году Хабенский и Литвинова отмечают оловянную свадьбу. Они живут в браке уже 10 лет. Супруги воспитывают двоих общих дочерей – семилетнюю Александру и четырехлетнюю Веру. 

Ранее на Константина Хабенского, образно говоря, напал актер Дмитрий Назаров, покинувший Россию из-за своих политических взглядов. Звезда сериала "Кухня" заявила о лжи со стороны художественного руководителя МХТ имени Чехова. Слова разозленного артиста приводило "Утро.ру". 

Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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