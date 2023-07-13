До потери сознания: популярную ведущую избил парень с Украины

В Сеть попали жуткие снимки женщины

Горячительные напитки и ревность образуют собой поистине гремучую смесь. Жертвой именно этого сочетания и стала звезда шоу "Измены" и его бывшая ведущая Татьяна Виноградова.

Произошла трагедия на острове Бали в Индонезии, где женщина, после увольнения с телевидения, проживает и ведет бизнес. Возлюбленный ее также бизнесмен.

В ту самую злополучную ночь и Татьяна Виноградова отмечала свой день рождения вместе с компанией друзей. Спутник ее жизни, который перебрал с алкоголем, ненадолго отлучился, чтобы отдохнуть. Однако, в голову ему внезапно пришла мысль о том, что брюнетка изменила ему с одним из друзей.

Недолго думая, мужчина разгромил их виллу, а затем набросился на вернувшуюся домой Виноградову и избил ее до потери сознания. Сразу после этого он, забрав машину, уехал в неизвестном направлении, а Татьяна, придя в себя, осознала, что лежит в луже крови.

В местную полицию Татьяна Виноградова обращаться не хочет, но, опасаясь за свою жизнь, теперь думает продать ресторан и уехать обратно в Россию. Потому что вряд ли можно предсказать, как в следующий раз себя поведет ее сожитель, который, к слову, уже забросал ее просьбами простить его.





Об агрессоре известно не так много: его зовут Сергей, он журналист с Украины. По словам знакомых пары, в последнее время он достаточно часто употреблял алкоголь, из-за чего у мужчины возникали конфликты с окружением, в том числе и по теме политики.

