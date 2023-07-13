Пригожин рассмешил народ шуткой про Лаврова

Знаменитость высмеял сходство фамилий

Иосиф Пригожин – известный российский музыкальный продюсер, создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, а также организатор многих российских музыкальных фестивалей, концертов и телешоу. Однако в последнее время народ как с ног сбился, перепутав его с другим Пригожиным, который к музыке имеет косвенное отношение – лишь названием своей фирмы.

Когда все СМИ пестрили тем, что один из Пригожиных наделал в России шума, несведущие пользователи Сети обрушились на Иосифа Пригожина с критикой и стали призывать его прекратить скандал. Когда люди разобрались, что козни учинил совсем другой Пригожин, на этой почве пошли шутки, которые продолжаются до сих пор. Теперь муж певицы Валерии еще долго не сможет отмыться от смешных "мемов" и комментариев "троллей" на своей странице. Тем временем Пригожину было не до шуток. Дошло до того, что он даже задумался о смене фамилии.

На днях Иосиф Пригожин вновь сам подогрел тему и пошутил. месте с супругой Валерией он приехал к давнему другу, продюсеру Сергею Лаврову. Остается только представлять, что началось в комментариях. Пригожин, да еще и с Лавровым. Тут опять в дело пошла политика и народные шуточки.

"Как давно мы не виделись! В гостях у Сергея Лаврова. Спасибо за гостеприимство", – написал Пригожин.

Люди наперебой начали писать смешные комментарии и ставить соответствующие смайлики. Многие подыгрывали друг другу, делая вид, что не понимают, что происходит.

"Дипломаты они такие", "А где сам Лавров? Фоткает?" – написали фанаты.