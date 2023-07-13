Краско парализовало: артисту сделали срочную операцию

Помощница рассказала о состоянии знаменитости

В четверг днем стало известно о госпитализации 92-летнего Ивана Краско. Народного артиста доставили в тяжелом состоянии в реанимационное отделение известного кардиологического центра Санкт-Петербурга. СМИ сообщили о проблемах с сердцем у актера, который не так давно перенес инсульт.

Помощница Ивана Ивановича Дарья Пашкова подтвердила появившиеся в Сети данные о его состоянии, а также сообщила о парализованной половине тела артиста. Однако речь у актера не нарушена. Больше ничего по поводу состояния Краско неизвестно, отметила собеседница Пятого канала.

По словам Пашковой, находящемуся на даче артисту стало хуже утром. Тогда он позвал своего сына. Дарья полагает, что состояние Ивана Ивановича ухудшилось из-за волнения и переживаний. Якобы актер был очень расстроен после отъезда помощницы, а ведь он рассчитывал на то, что та будет рядом как можно дольше.

По данным источников в больнице, артисту пришлось провести экстренную операцию. Что именно послужило причиной не сообщается.

Сейчас рядом с пребывающем в больнице Иваном Краско находится его сын. Помощница пообещала приехать в медучреждение в пятницу, чтобы узнать о состоянии артиста подробнее. Напомним, это далеко не единственный визит актера в больницу за последний год, что говорит о стремительном ухудшении его здоровья. Поклонники продолжают молиться за актера.