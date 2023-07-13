Малышевой устроили выволочку в Казахстане

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На юге Казахстана открылся медицинский центр врача и телеведущей из России Елены Малышевой. Клиника появилась в Шымкенте, который располагается примерно в 100 километрах от столицы Узбекистана. Местные восприняли открытие медцентра 62-летней знаменитости в штыки – они буквально устроили ей выволочку.
Казахи обратили внимание на рекламный баннер, который был написан на русском языке. Это их крайне возмутило. Малышевой припомнили ее политическую позицию и репутацию, усомнились в действенности методов ее лечения. Так ведущая передачи "Жить здорово!" угодила в скандал за границей.
Высказываться пришлось главе Шымкента Мурату Айтенову. В беседе с журналистами он не стал высказываться о методах лечения Елены Васильевны, а также о ее неоднозначной репутации. Айтенов лишь сказал об открытости Шымкента для всех.
Как отмечает Blitz+, Елена Малышева напрасно считала себя неприкосновенной персоной. А еще издание пишет, что ведущая популярной передачи о здоровье надеялась сохранить данный инцидент втайне. Никаких заявлений по поводу скандала в Казахстане теледоктор не делала, да и вряд ли она вообще станет высказываться по этому поводу.
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