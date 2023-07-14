Толкалина обнажилась перед объективом дочери

Артистка захотела продолжить свою традицию

Пикантный сюрприз мог поджидать тех жителей Рязани, кто захотел в один из жарких и солнечных дней отправиться в поля, да понюхать там ромашек, а также поразглядывать бабочек. Вероятно, что один из юных, или не очень, натуралистов, натолкнулся бы там на другую ценительницу природы, имя которой – Любовь Толкалина.

В своем блоге актриса разместила снимок, на котором, полностью обнаженная, потерялась в поле, засеянном злаковыми культурами. Импровизированная фотосессия происходила в селе Савватьма, что расположено в Рязанской области.

Если в самом начале Любовь Толкалина предстала перед камерой в джинсовом платье, то затем она с легкостью сбросила его. А прикрыл самые пикантные части ее тела лишь платок, которым она завязала собранные на спине волосы. Именно его длинные свисающее края и не позволили подписчикам разглядеть точку соприкосновения ее ягодиц.





В деревню Любовь Толкалина отправилась вместе с дочерью от режиссера Егора Кончаловского, перед объективом которой артистка и обнажилась. К слову, появились на страничке актрисы и гораздо более приличные кадры: фото ее матери и дочери, снимки дочери и кота. Посвятила одну публикацию Любовь Толкалина и ушедшему в мир иной писателю Милану Кундере.

