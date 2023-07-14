Сочная грудь Самбурской попала на камеру: откровенное фото звезды

Артистка снова порадовала фанатов

Актриса Настасья Самбурская известна бунтарским нравом и откровенностью. Даже роли в кино и музыкальный репертуар у нее соответствующие. Свой характер звезда экрана демонстрирует и во время фотосессии.

Например, недавно 36-летняя артистка порадовала поклонников очередными кадрами, которые снова взбудоражили поклонников. На снимках Настасья запечатлена в розовом комбинезоне с цветочным принтом. Декольте выгодно подчеркнуло сочную грудь Самбурской. Судя по выражению лица знаменитости, она ловит кайф от самой себя.

Поклонники в исступлении принялись комментировать новые фотографии Настасьи. "Что мне сделать, чтобы с тобой переспать?", "Ты прекрасна!", "Обожаю тебя", "Женщина-пламя", "Женщины – не вино, с возрастом лучше не становятся, но вы, я вижу, – исключение. Только хорошеете", – написали фанаты артистки. Одна из подписчиц звезды заметила, что та на новых кадрах очень похожа на певицу Ольгу Серябкину.

Ранее Настасья Самбурская свела с ума поклонников другими кадрами. Сделав очередную публикацию в популярной социальной сети, артистка призналась, что глядя на те снимки испытала приступ нарциссизма. Подробнее об этом писало "Утро.ру".