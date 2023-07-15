Пришлось бежать из страны: Сеть взорвали слухи о скандале между Орбакайте и Галкиным*

В звездном семействе неспокойно

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.



Стремительный отъезд Кристины Орбакайте из Юрмалы вызвал шок и недоумение среди ее поклонников. Поклонники думали, что звезда приехала в Латвию, чтобы провести побольше времени с матерью, одна Кристина резко изменила свои планы и снова отправилась в Италию.



Такое стремительное изменение локации привело к появлению домыслов среди фанатов о том, что именитая певица, возможно, скрывает какую-то тайну. Ведь всего несколько дней назад она прилетела к матери из Италии, а теперь снова упорхнула. В соцсетях Кристина поделилась фотографией красивого заката и сообщила, что европейские каникулы продолжаются. Но что за срочное дело заставило ее так резко покинуть Юрмалу?



В то время как поклонники обсуждают причину такого поспешного отъезда звезды из Латвии, появляются слухи о возможном скандале с Максимом Галкиным*, супругом Аллы Пугачевой. Говорят, что Орбакайте не жалует шоумена и предпочитает общаться с Филиппом Киркоровым, бывшим мужем Примадонны. Некоторые утверждают, что сложные отношения с юмористом стали причиной ее резкого отъезда из Латвии.



Сама Кристина Орбакайте пока не комментирует эту ситуацию. Ранее ее жизнь была омрачена громким скандалом, который даже дошел до суда. Возможно, на самом деле именно это стало причиной ее стремительного отъезда из Латвии.



*признан иноагентом на территории России