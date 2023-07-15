Лайма Вайкуле в тяжелом состоянии: нужны таблетки из России

Лайма Вайкуле в тяжелом состоянии: нужны таблетки из России
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Здоровье певицы вызывает серьезные опасения

Певица Лайма Вайкуле построила головокружительную карьеру исключительно благодаря расположению советского зрителя. Однако это не заставило артистку испытывать благодарность к нашей стране. Напротив, она регулярно охаивает Россию и ее жителей. Известный общественный деятель Роман Худяков считает, что у артистки начались серьезные проблемы с ментальным здоровьем.

Более того, Худяков уже бьет тревогу. Мужчина обратился к российским экспертам с просьбой подобрать подходящие медикаменты для артистки, по некоторым признакам, тронувшейся умом. С таким призывом Роман выступил в социальных сетях.

Он уверен, что состояние Лаймы каждый день ухудшается. Артистка страдает от чудовищных симптомов и самостоятельно уже не может справиться с проблемой. Ей срочно нужна помощь специалистов и "хорошие таблетки". В последнее время Вайкуле все больше распаляется и уже не способна контролировать свое поведение.

"Потому что ей все тяжелее. Состояние словесного поноса – она уже озвучила желание сносить и советские памятники, и российских музыкантов. И молчать она не может", – обратил внимание общественный деятель.

По мнению Романа, все скандальные выходки Лаймы обусловлены ее проблемами со здоровьем. Артистка давно нуждается в помощи специалистов.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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