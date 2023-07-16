"Чуть рухнула без сознания": актриса пришла в ужас от съемок у Кончаловского

"Чуть рухнула без сознания": актриса пришла в ужас от съемок у Кончаловского
Андрей Кончаловский. Фото: Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Режиссер не жалует массовку

Режиссер Андрей Кончаловский начал работать над сериалом "Хроники русской революции" в 2022 году. Буквально недавно оказалось, что съемки идут вовсе не как по маслу. Участники съемочного процесса жалуются на происходящее.

Гримеры просто рвут волосы от досады, а вот актерам приходится куда хуже. Кончаловский не имеет привычки жалеть массовку и ради реализма, похоже, готов на все.

Одна из участниц массовки откровенно рассказала, что во время изображения "господ" обстановка оказалась такой, что ей сильно поплохело – настолько, что чуть не рухнула на пол без сознания. Все дело происходило в павильоне "Мосфильма".

Художник выделил актрисе шляпу с чучелом птица. Софиты в крошечном помещении нагрелись так, что можно было помирать от жары – голова у многих пошла кругом.

"Мне было нехорошо. Потом дома лежала пластом", – призналась актриса.

А ранее мы рассказывали, как Кончаловский решил без всяких объяснений вдруг бросить работу над "Белым солнцем пустыни" – именно он должен был снимать картину. Однако буквально перед началом съемок режиссер передумал и принялся умолять отдать проект кому-то другому. Скандал запомнили в Госкино СССР на долгие годы – так, что о нем говорят до сих пор.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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