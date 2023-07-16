"Хранил ей верность": Маликов заговорил о причинах развода с Ветлицкой

Артист не может забыть первую любовь спустя десятки лет

Российский исполнитель Дмитрий Маликов не пытается скрывать от публики подробности собственной жизни. Однако признается, что решил подать на развод – после долгого диалога с супругой. Давние фаны Дмитрия помнят, что тот крутил романы с коллегами по сцене. Однако сам исполнитель сообщил, что общественности свойственно все преувеличивать и переворачивать с ног на голову.

Исполнитель хита "Выпью до дна" утверждает, что всегда находил в себе достоинство для верности своим партнершам. И с теплом в сердце вспоминает первый "брак" с певицей Натальей Ветлицкой.

"Встретил девушку, которой было 18 лет, влюбился в нее и начал с ней встречаться. Встречался больше трех лет и больше никого не встречал. Хранил ей верность. Не нуждался в романтике – обольстительных дам хватало", – откровенничает Дмитрий.

Впрочем, до брака в тот момент дело так и не дошло. Однако Маликов воспринимал Наталью в тот момент как свою законную супругу. Счастье, правда, длилось не вечность, и союз, скрепленный сердцами, но не штампом, распался. Как признается сам исполнитель, виной тому оказалась несхожесть в характерах.

"Разными людьми оказались. К тому же молодыми. Мне было 20-21, ей – на три года меньше. Даже уже и не вспомню, почему решили расстаться", – высказался Дмитрий.