Певица принимает предложения о выступлениях

Примадонна покинула Израиль и вместе с детьми отправилась в Юрмалу, где отпуск звездной семьи – многолетняя традиция. Туда же приехал и муж артистки, который ради времени рядом с наследниками и женой даже остановил свои зарубежные гастроли. Правда, есть вероятность, что в Латвии Алла Пугачева будет занята.

Совсем скоро там пройдет фестиваль Лаймы Вайкуле, которая на днях намекнула на то, что на нем может выступить ее знаменитая подруга. Вот только экс-сотрудники Примадонны в разговоре с журналистами заявили, что ее упоминание – это всего лишь реклама, чтобы люди охотнее покупали билеты, которые, к слову, продаются с трудом.

Бывшие коллеги Аллы Пугачевой уверены, что развлекать публику со сцены она не будет. Максимум – поддержит подругу, просто посетив мероприятие. При этом, по словам собеседников, у артистки есть шанс заработать в Латвии: мол, появилась информация о том, что Примадонна готова рассмотреть предложения о частных выступления.

Вот только заказчикам придется хорошенько раскошелиться, ведь, по словам экс-сотрудников, нужно заинтересовать ее гонораром. А начинается он от 50 млн рублей. И эта сумма распространяется на выступления без перелета. А если артистку нужно будет доставить, то понадобится частный борт, при этом к путешествию тоже есть условия.

"Нужно совпасть по возможности перелета, как известно летает даже на частном самолете Алла Борисовна – когда очень надо", – отметили бывшие коллеги Пугачевой.