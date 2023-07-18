Частный борт и 50 миллионов рублей: как Пугачева обогатится в Латвии

Частный борт и 50 миллионов рублей: как Пугачева обогатится в Латвии
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица принимает предложения о выступлениях

Примадонна покинула Израиль и вместе с детьми отправилась в Юрмалу, где отпуск звездной семьи – многолетняя традиция. Туда же приехал и муж артистки, который ради времени рядом с наследниками и женой даже остановил свои зарубежные гастроли. Правда, есть вероятность, что в Латвии Алла Пугачева будет занята. 

Совсем скоро там пройдет фестиваль Лаймы Вайкуле, которая на днях намекнула на то, что на нем может выступить ее знаменитая подруга. Вот только экс-сотрудники Примадонны в разговоре с журналистами заявили, что ее упоминание – это всего лишь реклама, чтобы люди охотнее покупали билеты, которые, к слову, продаются с трудом. 

Бывшие коллеги Аллы Пугачевой уверены, что развлекать публику со сцены она не будет. Максимум – поддержит подругу, просто посетив мероприятие. При этом, по словам собеседников, у артистки есть шанс заработать в Латвии: мол, появилась информация о том, что Примадонна готова рассмотреть предложения о частных выступления. 

Вот только заказчикам придется хорошенько раскошелиться, ведь, по словам экс-сотрудников, нужно заинтересовать ее гонораром. А начинается он от 50 млн рублей. И эта сумма распространяется на выступления без перелета. А если артистку нужно будет доставить, то понадобится частный борт, при этом к путешествию тоже есть условия. 

"Нужно совпасть по возможности перелета, как известно летает даже на частном самолете Алла Борисовна – когда очень надо", – отметили бывшие коллеги Пугачевой.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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