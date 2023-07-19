Последнее появление Заворотнюк в кадре шокировало россиян

Показавшаяся на публике актриса наделала шума

Слухи о смертельном диагнозе рак у российской актрисы Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Якобы артистка заболела вскоре после рождения младшей дочери Милы. Девочка родилась после ЭКО в браке актрисы с мужем Петром Чернышевым.

Тогда ряд источников подтвердил болезнь у звезды сериала "Моя прекрасная няня", но семья актрисы предпочла не давать фанатам никаких подробностей и надолго ушла в тень.

Сегодня поклонники с нетерпением ждут хоть крупицы новостей о любимой Анастасии Заворотнюк. Ведь с момента постановки диагноза прошло уже несколько лет.

Последний раз Анастасия Заворотнюк вышла к людям 19 июля 2019 года на открытии ювелирного салона в Ереване. Кадры с мероприятия показали в эфире программы НТВ "Анастасия Заворотнюк. Спецвыпуск". Тогда артистка уже изменилась внешне, но старалась держаться на людях и улыбалась всем присутствующим. Хотя уже тогда на ее шее был виден шрам от биопсии, который заметила Анфиса Чехова.

В салоне ювелирных изделий Анастасия Заворотнюк успела озвучить свое желание – она захотела купить своей младшей дочери православный крестик. Тогда актриса как раз собиралась покрестить наследницу.