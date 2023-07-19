Предпочла другого: Подольская рассталась с Пресняковым после 13 лет брака

Певица не выдержала и бросила супруга

Союз музыкантов длится уже 13 лет. Эту пару считают одной из самых крепких в мире отечественного шоу-бизнеса. Однако время от времени вокруг брака Натальи Подольской и Владимира Преснякова появляются тревожные слухи.

Очень часто супруги провоцируют их сами. Например, когда редко выходят в свет вместе или проводят время вдали друг от друга. Наверняка, один поступок рыжеволосой певицы станет поводом для новых разговоров о разладе в звездной семье.

Недавно Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с детьми отдыхали в Испании. Отпуск длился целый месяц. Однако, не успели супруги вернуться в Москву, как артистка вновь уехала за границу. Звезда на время рассталась со своим мужем, ведь решила отдохнуть в Турции в женской компании – с сестрой и близкой подругой. Взять с собой она предпочла другого Преснякова – младшего сына Ивана.

Теперь певица показывает поклонникам, как проводит время вдали от супруга и второго наследника. И, кажется, чувствует себя она очень хорошо! Артистка нежится на солнце, спит на большой двуспальной кровати, пьет коктейли и веселится рядом с сестрой и подругой.

А еще певица радует фанатов фотографиями в купальнике. Впрочем, делает она это во время каждого отпуска. Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Наталья Подольская засветила промежность, позируя вместе с телеведущей Региной Тодоренко в Эмиратах.