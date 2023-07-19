Оскандалившаяся Исинбаева получила подзатыльник от Минспорта

Оскандалившаяся Исинбаева получила подзатыльник от Минспорта
Елена Исинбаева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Поведение спортсменки разочаровало всю страну

В последние несколько дней в информационном пространстве активно обсуждают выходку прославленной российской спортсменки Елены Исинбаевой. Олимпийская чемпионка явно дала понять, что в сложной ситуации, которая сложилась на международной арене, делает выбор в пользу западных ценностей. В Минспорте уже прокомментировали скандал вокруг российской прыгуньи.

Напомним, ранее Исинбаева помпезно объявила, что считает себя голубем мира, вольна жить в любой привлекательной для нее стране и собирается работать в Международном олимпийском комитете. Дабы у западных руководителей не возникли вопросы, Исинбаева особенно отметила, что присвоенное ей за заслуги перед Отечеством звание майора является номинальным, а значит в Вооруженных силах России она не состоит.

Министр спорта нашей страны Олег Матыцин резко осудил оскандалившуюся спортсменку. Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что подобное отношение к воинскому званию является недопустимым. Кроме того, абсолютно понятно, что ни один патриот не поддержит Исинбаеву в ее изворотливых заявлениях об отношении к родному государству.

"Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране", – строго отрезал российский министр.

Жители нашей страны также поделились мнением по поводу произошедшего. Многие считают, что шаг Исинбаевой является "подлостью и предательством".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Президент ЮАР заявил об ультиматуме Путина из-за ордера МУС на арест

Страна готовится к визиту главы России

Путин затеял с союзниками "бунт" против США - экс-советник Пентагона

Москва бросает вызов Штатам и ставит все на кон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей