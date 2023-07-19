Оскандалившаяся Исинбаева получила подзатыльник от Минспорта

Поведение спортсменки разочаровало всю страну

В последние несколько дней в информационном пространстве активно обсуждают выходку прославленной российской спортсменки Елены Исинбаевой. Олимпийская чемпионка явно дала понять, что в сложной ситуации, которая сложилась на международной арене, делает выбор в пользу западных ценностей. В Минспорте уже прокомментировали скандал вокруг российской прыгуньи.



Напомним, ранее Исинбаева помпезно объявила, что считает себя голубем мира, вольна жить в любой привлекательной для нее стране и собирается работать в Международном олимпийском комитете. Дабы у западных руководителей не возникли вопросы, Исинбаева особенно отметила, что присвоенное ей за заслуги перед Отечеством звание майора является номинальным, а значит в Вооруженных силах России она не состоит.



Министр спорта нашей страны Олег Матыцин резко осудил оскандалившуюся спортсменку. Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что подобное отношение к воинскому званию является недопустимым. Кроме того, абсолютно понятно, что ни один патриот не поддержит Исинбаеву в ее изворотливых заявлениях об отношении к родному государству.

"Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране", – строго отрезал российский министр.

Жители нашей страны также поделились мнением по поводу произошедшего. Многие считают, что шаг Исинбаевой является "подлостью и предательством".

