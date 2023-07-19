Тяжелобольного Корчевникова погнали с телевидения

Тяжелобольного Корчевникова погнали с телевидения
Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущий не справляется со своими обязанностями

Многие поклонники популярного российского телеведущего Бориса Корчевникова очень переживают из-за его состояния. В последнее время в прессе появляется информация о том, что журналисту становится хуже. Впрочем, далеко не все проявляют сочувствие. Некоторым зрителям не нравится то, как Борис справляется со своей работой.

Сейчас для того чтобы более-менее нормально вести телешоу, Корчевникову требуется слуховой аппарат и специальный планшет. Большинство телезрителей восхищены стремлением телеведущего жить полноценной жизнью. Однако немало злопыхателей требуют, чтобы тяжелобольного артиста уволили.

Своим негодованием разочарованные зрители поделились на сайте с отзывами о телепередаче "Судьба человека". Люди пишут, что смотреть программу с таким ведущим невозможно. Мол, видно, что он плохо слышит, не всегда понимает, что ему отвечает гость, и в целом уже не способен справляться с работой телеведущего.

"После передачи остается осадок, ведущий неприятен. Не говоря уже о внешнем облике и ужасном хихиканье. Вопросы на уровне бабушек на скамейке, очень любит ковыряться в грязном белье. Смените ведущего", – пишут в интернет-пространстве.

Источник: Отзовик ✓ Надежный источник
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