Тяжелобольного Корчевникова погнали с телевидения

Ведущий не справляется со своими обязанностями

Многие поклонники популярного российского телеведущего Бориса Корчевникова очень переживают из-за его состояния. В последнее время в прессе появляется информация о том, что журналисту становится хуже. Впрочем, далеко не все проявляют сочувствие. Некоторым зрителям не нравится то, как Борис справляется со своей работой.



Сейчас для того чтобы более-менее нормально вести телешоу, Корчевникову требуется слуховой аппарат и специальный планшет. Большинство телезрителей восхищены стремлением телеведущего жить полноценной жизнью. Однако немало злопыхателей требуют, чтобы тяжелобольного артиста уволили.



Своим негодованием разочарованные зрители поделились на сайте с отзывами о телепередаче "Судьба человека". Люди пишут, что смотреть программу с таким ведущим невозможно. Мол, видно, что он плохо слышит, не всегда понимает, что ему отвечает гость, и в целом уже не способен справляться с работой телеведущего.

"После передачи остается осадок, ведущий неприятен. Не говоря уже о внешнем облике и ужасном хихиканье. Вопросы на уровне бабушек на скамейке, очень любит ковыряться в грязном белье. Смените ведущего", – пишут в интернет-пространстве.

