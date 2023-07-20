Поющая про Украину певица Елка осталась без работы в России

Поющая про Украину певица Елка осталась без работы в России
Певица Елка. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появились подробности скандала со звездой

Еще недавно исполнительница хита "Прованс" радовала фанатов своими песнями на фестивале VK Fest. Артистка, напомним, родом из Украины, однако в отличие от своих соотечественников каких-либо громких высказываний в адрес страны, подарившей ей известность, не делала. Поэтому многим наверняка показалось странным то, что концерты певицы Елки стали отменять. 

Звезда лишилась работы в одном из городов России. Она должна была вступать на Дне города в Пскове, однако организаторы передумали. Мэр Борис Елкин объяснил такое решение "неуместностью": мол, формат мероприятия изменился, поэтому артистка со своими песнями в него не вписывается. 

Стоит отметить, что незадолго до появления информации об отмене выступления певицы Елки, с критикой в ее адрес обрушился музыкант из Пскова Ян Осин. Он записал видеообращение, в котором возмущался тем, что власти пригласили артистку развлекать жителей.

Причиной негодования стало то, что, по его словам, звезда поет об Украине, имея в виду песню "Прованс". В композиции действительно есть упоминание Незалежной – города Борисполя. Также Яну Осину не понравилась и сумма гонорара певицы – 3,5 млн рублей. По его мнению, эти деньги можно потратить на что-то более полезное. 

"Ребята, давайте как-то бойкотировать это дело!" – обратился к псковичам артист. 

При этом мэр города отметил, что выступление Елки было отменено еще до публикации критического видео музыкантом. Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в Петербурге решили отменить выступление группы "Звери". 

Источник: ФедералПресс ✓ Надежный источник
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