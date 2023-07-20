Хамоватую украинку Соколовскую погнали взашей с российского телевидения

Скандальная журналистка всем надоела

Украинская журналистка – частый гость политических ток-шоу на российском телевидении. Многим зрителям женщина запомнилась своим хамоватым поведением: во время съемок она часто кричит, ругается с оппонентами, защищая позицию киевского режима. Интересно, что, по некоторым данным, большую часть своих денег Янина Соколовская зарабатывает как раз в России, мелькая на ТВ.

Однако есть вероятность, что этой "кормушки" политический эксперт лишится. Кажется, от нее устали не только зрители, которые нередко жалуются на просторах Интернета, но и другие участники телешоу. Недавно ее российские коллеги в прямом эфире буквально погнали скандалистку взашей с телевидения.

Во время съемок передачи "Время покажет" разгорелся настоящий скандал. Политолог Владимир Сергиенко, не стесняясь в выражениях, прямо сказал, что Янине Соколовской не место на федеральном канале.

"Почему мы слушаем врагов, таких как Янина? Я не хочу знать их вбросы и то, как они дезинформируют", – гневно сказал эксперт.

И это, стоит отметить, не первая жалоба в адрес украинки. Однако ее продолжают приглашать во всевозможные шоу. Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему Первый канал не отказывается от Янины Соколовской.