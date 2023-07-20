Отказался от русского языка: бросивший жену и сына Плющенко заявил об отъезде из России

Отказался от русского языка: бросивший жену и сына Плющенко заявил об отъезде из России
Евгений Плющенко. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фигурист решился на важный шаг ради будущего

Фигурист Евгений Плющенко сообщил о скором отъезде из России. Спортсмен берет с собой за границу только сына Сашу, бросив на родине младшего Арсения и жену Яну Рудковскую. 

Плющенко честно признался, что собирается покинуть родину временно ради хорошего заработка за границей. Фигурист летит в Пекин, где на протяжении двух дней будет проводить платные мастер-классы в рамках ледового шоу. Вместе с Евгением Плющенко и его сыном Сашей летит в качестве ассистента на мастер-классе воспитанница "Ангелов Плющенко" Софья Сарновская. Еще одна помощница Софья Титова будет помогать Александре Трусовой на ледовом шоу. 

Поклонники отметили, что Евгений Плющенко к их удивлению отказался от русского языка и сообщил новость об отъезде в своем аккаунте на английском. Судя по всему, он уверен, что русских граждан на мероприятии за границей точно не будет.  

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Евгения Плющенко опозорили на людях, припомнив давний нелицеприятный скандал. Хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о высокомерном поведении Плющенко. Многие тогда отметили, что спортсмен показал свое истинное лицо. 

Фоторепортаж
Плющенко назвал дату возвращения
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Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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