Отказался от русского языка: бросивший жену и сына Плющенко заявил об отъезде из России

Фигурист решился на важный шаг ради будущего

Фигурист Евгений Плющенко сообщил о скором отъезде из России. Спортсмен берет с собой за границу только сына Сашу, бросив на родине младшего Арсения и жену Яну Рудковскую.

Плющенко честно признался, что собирается покинуть родину временно ради хорошего заработка за границей. Фигурист летит в Пекин, где на протяжении двух дней будет проводить платные мастер-классы в рамках ледового шоу. Вместе с Евгением Плющенко и его сыном Сашей летит в качестве ассистента на мастер-классе воспитанница "Ангелов Плющенко" Софья Сарновская. Еще одна помощница Софья Титова будет помогать Александре Трусовой на ледовом шоу.

Поклонники отметили, что Евгений Плющенко к их удивлению отказался от русского языка и сообщил новость об отъезде в своем аккаунте на английском. Судя по всему, он уверен, что русских граждан на мероприятии за границей точно не будет.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Евгения Плющенко опозорили на людях, припомнив давний нелицеприятный скандал. Хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о высокомерном поведении Плющенко. Многие тогда отметили, что спортсмен показал свое истинное лицо.