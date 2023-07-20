Умерла звезда фильма "Узник замка Иф"

Умерла звезда фильма "Узник замка Иф"
Фото: www.unsplash.com
О смерти советской знаменитости сообщили далеко не сразу

Сегодня, 20 июля, в информационном пространстве появились новости об очередной трагедии в культурной сфере. Этот мир покинул известный советский и израильский артист Владимир Портнов. Выдающегося культурного деятеля не стало в возрасте 82 лет.

По какой-то причине родные и близкие знаменитости решили сразу не сообщать скорбную информацию публике. Оказалось, что Портнов скончался еще 14 июля. И только сегодня, спустя почти неделю, печальная новость была обнародована. Многие поклонники артиста хотели бы проститься с ним, однако никакой информации о траурной церемонии в общем доступе не было.

Широкому зрителю ныне покойная звезда известна по роли в легендарной советской киноленте "Узник замка Иф". Всего за свою творческую карьеру Владимир Портнов сыграл в более чем сотне театральных постановок. Среди его известных работ в кинематографе также мелодрама "Предел желаний".

К слову, недавно стало известно о смерти артиста из популярного телесериала "Улицы разбитых фонарей". Тело Александра Орловского несколько дней пролежало в запертой квартире. Знакомые далеко не сразу забили тревогу после исчезновения звезды.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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