Умерла звезда фильма "Узник замка Иф"

О смерти советской знаменитости сообщили далеко не сразу

Сегодня, 20 июля, в информационном пространстве появились новости об очередной трагедии в культурной сфере. Этот мир покинул известный советский и израильский артист Владимир Портнов. Выдающегося культурного деятеля не стало в возрасте 82 лет.



По какой-то причине родные и близкие знаменитости решили сразу не сообщать скорбную информацию публике. Оказалось, что Портнов скончался еще 14 июля. И только сегодня, спустя почти неделю, печальная новость была обнародована. Многие поклонники артиста хотели бы проститься с ним, однако никакой информации о траурной церемонии в общем доступе не было.



Широкому зрителю ныне покойная звезда известна по роли в легендарной советской киноленте "Узник замка Иф". Всего за свою творческую карьеру Владимир Портнов сыграл в более чем сотне театральных постановок. Среди его известных работ в кинематографе также мелодрама "Предел желаний".



К слову, недавно стало известно о смерти артиста из популярного телесериала "Улицы разбитых фонарей". Тело Александра Орловского несколько дней пролежало в запертой квартире. Знакомые далеко не сразу забили тревогу после исчезновения звезды.

