Сказавший лишнее Устюгов нарвался на гнев россиян

Петербуржцы нашли, как отомстить артисту

События, развернувшиеся на международной арене в прошлом году, для многих разделили происходящее на до и после. Жители нашей страны болезненно реагируют на поведение звезд, которые негативно высказываются о действиях российских властей в конфликтной ситуации. Среди таких деятелей оказался известный артист Александр Устюгов.



Некоторых активистов раздражает, что осудившие позицию Москвы звезды продолжают спокойно работать и дают концерты в нашей стране. Представители движения патриотов "Внуки" обратились к петербургскому градоначальнику Александру Беглову с требованием отменить концерт Устюгова, так как он оказался в числе критиков российских властей.

"Санкт-Петербург как культурная столица большой страны заслужил честных, любящих свою Родину, а не чужую страну, артистов", – с таким напоминанием петербуржцы обратились к руководителю города.

Концерт, который хотят отменить недовольные жители Северной столицы, должен пройти в октябре.



Напомним, после событий февраля прошлого года Устюгов заявил, что не поддерживает позицию России и считает, что в нашей стране поменялись понятия добра и зла.



К слову, недавно стало известно, что один из главных патриотов России певец Шаман попал в громкий скандал. Некоторые подозревают, что молодой артист подражает Гитлеру.

