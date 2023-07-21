Предстанет перед судом: плюнувшую в Россию Исинбаеву решили наказать

В жизни прыгуньи новые проблемы

На днях олимпийская рекордсменка в ответ на обвинения в свой адрес по поводу переезда на Канарские острова опубликовала на своей странице пост, которые многие соотечественники посчитали плевком в Россию. Спортсменка, которая когда-то получила звание майора на родине, назвала его "номинальным". Заявления Елены Исинбаевой в итоге осудили многие.

Пока в Минспорте поведение прыгуньи критикуют, а в Дагестане собираются переименовать названный в ее честь стадион, в жизни олимпийской чемпионки новая беда. Журналисты выяснили, что легкоатлетка предстанет перед судом. Ее решила наказать администрация в Волгограде, откуда она родом.

Суть дела, пишут ряд изданий, на сайте Арбитражного областного суда скрыта. Но, отмечается, что его разместили в категории "неосновательное обогащение". Заявленная сумма исковых требований – 124 тысячи рублей. Елена Исинбаева, можно сказать, по уши вляпалась, ведь иск уже был принят к производству с рассмотрением в упрощенном порядке.

Отмечается, что ФИО и номер ИНН, которые указаны на сайте суда, совпадают с данными знаменитой прыгуньи. При этом вместе с ней там фигурируют еще три ИП, деятельность которых не связана со спортом. Напомним, что ранее "Утро.ру" писало, что на фоне всех этих событий МОК организовал проверку, чтобы установить, нарушала ли Елена Исинбаева правила членства.