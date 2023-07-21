"Сбежал как крыса": Судец обратилась к Урганту после слухов о возвращении на ТВ

Легенда телевидения не желает видеть Ивана на Первом канале

Заслуженная артистка России Татьяна Судец придерживается строгой позиции по поводу возможного возвращения "Вечернего Урганта" вместе с ее бессменным ведущим в эфир Первого канала. Легенда отечественного ТВ указала, что сам шоумен запятнал себя несмываемым пятном позора, уехав из страны во время специальной операции – а затем начал и вовсе ее критиковать в социальных сетях.

Впрочем, признается Судец, передача у Ивана действительно была на уровне. К великому несчастью, сам герой торжества решил примкнуть к стае "крыс, побежавших как с корабля".

Татьяна полагает, что на деле ничего общего с принципами такое поведение звезд не имеет. В подобных историях, ставших обыденностью после 24 февраля 2022 года, внимание следует уделять практическим и коммерческим интересам артистов. По словам легенды телевидения, звезды банально боятся лишиться всего, что годами копили за пределами страны – включая недвижимость, бизнес и счета.



"Опять же, деньги. А вы думаете, что бесплатно стали такими вот яростными "пацифистами"?" – задала Судец риторический вопрос.

Диктор добавила, что Ургант и остальные именитые персонажи банально пытаются спасти все свои материальные блага.

Однако у Ивана немало поклонников, которые требуют от телебоссов Первого канала вернуть в эфир "Вечерний Ургант".