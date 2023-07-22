Слухи подтвердились: Ургант внезапно вернулся на ТВ

Слухи подтвердились: Ургант внезапно вернулся на ТВ
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ведущий ошарашил всех телезрителей

Программа вещания многих телеканалов было сильно изменена полтора года назад. Многие развлекательные передачи были закрыты, в том числе и знаменитое шоу Ивана Урганта. 

Со временем, телезрители, соскучившись по хлебу и зрелищам, судя по всему, смогли отстоять свое право на развлекательный контент. Сказано – сделано. Был на Первом канале "Вечерний Ургант", а заменили его ТНТ при помощи "Шоу Воли".

И, с тех пор, как шоу Павла Воли увидело свет в середине апреля 2023, его только и сравнивают с упокоившимся ныне детищем Ивана Урганта. Поклонники первого утверждают, что он вырвался далеко вперед, поклонники же второго – что его никем не получится заменить. Реалисты же тихо смеются в стороне глядя на все американские ток-шоу, идею которых один в один повторяют эти две российские телепередачи.

Теперь же Иван, который пару дней назад еще колесил в седле по долинам Исландии, вернулся в Москву. И, не успев даже побриться, Ургант внезапно вернулся на ТВ.

Опубликовал Иван Ургант снимок, на котором, еле разобравшись в лабиринте коридоров, он ворвался, наконец, на шоу Павла Воли.

"Нашел!", – воскликнул радостный Иван.

Иван Ургант. Фото: личный блог телеведущего

Таким образом, слухи о его возвращении на телеэкран подтвердились, однако чуть иначе. Стал Иван Ургант не ведущим, а лишь гостем Павла Воли. Тем не менее, выпуск, скорее всего, пройдет весело и мирно. В конце концов, у мужчин столько общего: оба они начинали свою юмористическую карьеру с КВН, а закончили – на невероятно похожих друг на друга авторских ток-шоу.

К слову, поклонники Ивана Урганта намерены добиться полноценного возвращения своего любимчика на голубой экран. Недавно они выдвинули ультиматум Константину Эрнсту.

Источник: Teleprogramma.pro
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