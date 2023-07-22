Известную ведущую довели до истерики на шоу Малахова

Знаменитость с трудом справилась с эмоциями

Известная советская телеведущая Татьяна Судец вспомнила, как стала однажды гостьей шоу Андрея Малахова, которое было посвящено участникам спецоперации. Она рассказала, что за кулисами с ней случилась истерика после общения с одним из бойцов.

Судец заявила, что солдат подошел к ней в гримерке, не скрывая собственного восторга. Он радовался, восклицал и называл ее "тетей Таней". Мужчина попросил, можно ли ему обнять ведущую – в ответ она согласилась.

"Он меня обнял и заплакал, представляете? Взрослый мужик. У меня слезы потекли тоже", – поделилась она.

По словам телеведущей, этому взрослому и видавшему жизнь мужчине она напомнила о безмятежном детстве, когда по вечерам он смотрел "Спокойной ночи, малыши!".

Знаменитость отметила, что после тех съемок она осталась под большим впечатлением. Особенно от ведущего Андрея Малахова, который, по ее мнению, в последнее время сильно вырос в профессиональном плане. И если раньше он занимался на телевидении "всякой ерундой", то теперь его передачи сближают людей по всей стране.

Ранее появились слухи о возвращении Ивана Урганта на ТВ. В Сети появилось фото ведущего на съемочной площадке популярного шоу.