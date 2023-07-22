Появилось откровенное фото Водонаевой: мужчины в восторге

Знаменитость показала свою фигуру на пляже

Известная ведущая Алена Водонаева старается следить за своей внешностью. Знаменитости 41 год, но, несмотря на возраст, она может похвастаться стройной фигурой, которая производит неизгладимое впечатление на поклонников. Благодаря эффектной внешности она часто привлекает к себе внимание публики – в особенности, в соцсетях.

Недавно она опубликовала на своей странице откровенное фото с пляжа, которое привело в восторг мужчин. Водонаева показала себя в черном миниатюрном бикини, котрое подчеркивало ее округлости. В частности, на первом плане оказались пышный бюст звезды, подтянутый живот и стройные ноги. Было видно, что она только что вышла из воды, из-за чего промокла. Сюдя по прикрепленной ею геолокации, в данный момент знаменитость отдыхает в Турции рядом с Антальей.

"Себе за отдых говорю спасибо", – подписала она снимок.

Публикация моментально собрала массу восторженных комментариев, значительная часть которых была со стороны мужской аудитории Водонаевой. Они буквально завалили ее комплиментами под откровенным фото.

"Выглядите супер", "Идеальна! Какие огонечки необходимы, чтобы передать все восхищение", "Алена, вы моя любовь", "Пантера в прыжке", – пишут люди.

Под снимком даже отметилась Светлана Бондарчук, которая не смогла скрыть восхищения внешним видом Алены Водонаевой.

Ранее в Сети появлялись фото Водонаевой, на которых она позировала без белья.