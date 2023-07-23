"Я для нее Дима": вдовец Фриске публично отказался от маленькой дочери

Мужчина занят другими наследниками

Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, как известно, состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Пара уже несколько лет живет вместе, однако по непонятным причинам возлюбленные не спешат со свадьбой. Пару лет назад Екатерина родила мужчине сына Тихона. Шепелев воспитывает еще и двоих детей: сына Платона, родившегося в браке с покойной Жанной Фриске, и Ладой, которая приходится родной дочкой уже Кате.

Как оказалось, Шепелев отказывается быть родным отцом Ладе – у нее, в конце-концов, имеется настоящий папа, указывает Дмитрий. А потому телеведущий не разрешает ей называть себя "папой" – говорит, что приходится ей близким человеком и другом.

Шепелев подчеркивает, что не способен и не желает становиться отцом для чужого ребенка. У которого, кстати, имеется вполне живой и реальный родитель, проводящий с ним немало времени.

"Я для нее Дима", – отрезал телеведущий.

Впрочем, логические, казалось бы, рассуждения Шепелева были недобро восприняты многими пользователями социальных сетей. Дмитрия разнесли и за отказ жениться на возлюбленной, родившей ему ребенка, назвав "хладнокровным", "продуманным", "агрессивным" – и вообще невероятно циничным и бессердечным персонажем.

А ранее "Утро" рассказывало, с чем связано неожиданная пропажа Шепелева с российских телеэкранов.