"Пьяная сра**я где-то валится": оскандалившейся Волочковой поставили диагноз

"Пьяная сра**я где-то валится": оскандалившейся Волочковой поставили диагноз
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Специалист разложила по полочкам

Признание певицы МакSим в ее зависимости, которое она публично совершила чуть больше недели назад, наделало много шума. Одни поддержали женщину в ее решении лечь в специализированное медицинское учреждение, другие же тотчас набросились на ту, кого часто видели с бокалом игристого – Анастасию Волочкову.

Журналистка Алена Жигалова, известная по проекту "Алена, блин!" и вовсе предложила балерине последовать примеру рыжеволосый певицы, но понимания не встретила. Танцовщица разразилась в ответ оскорблениями: еще теплится в ее душе скандал после интервью, на котором ей накрыли буквально целый стол горячительных, которые она не смогла не продегустировать.

Теперь же выразить свое мнение о том, что связывает Анастасию Волочкову и Марину Абросимову (Настоящее имя певицы МакSим – Прим. ред) захотела известный скандальный психолог Вероника Степанова. Она рассказала о том, чем же отличается тяга к алкоголю у двух этих артисток.

Психолог поставила диагноз Анастасии – бытовое пьянство, которое, при всех его минусах, совершенно не мешает работоспособности балерины. У Марины же ситуация гораздо более опасная: она склонна, утверждает женщина, именно к алкоголизму, которые выражаются в запоях.

"Волочкова спокойно может проводить свои концерты, когда она пьяная сраная где-то валится, а МакSим не может. Она заходит в этот запой и выбраться из него не может", – рассказала психолог про Анастасию Волочкову и Марину Абросимову.

К слову, это не первый раз, когда психолог Вероника Степанова разбирает личность Анастасии Волочковой. Об одном из таких случает на Утро.ру уже писали совсем недавно.

Источник: Youtube, канал "Вероника Степанова" ✓ Надежный источник
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