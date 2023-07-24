Хватал за ягодицы: непристойные утехи Баскова с девушкой сняли на камеру

Певца критикуют за публичный разврат

Не так давно на сладкоголосого музыканта с критикой обрушилась публика из-за пошлой выходки. В апреле в Сеть слили ролик, на котором "золотой голос" России целует грудь блогера Виолетты Чиковани. Сама девушка была не против, но под видео оказалась масса комментариев о том, что в Голливуде Николая Баскова давно бы уже наказали за такие жесты внимания.

Кажется, лапать дам за разные части тела артисту понравилось, ведь история повторилась. Причем все с той же Виолеттой Чиковани. Певец устроил непристойные утехи с девушкой, которые удалось снять на камеру. Исполняя песню "Попа как орех", блондин принялся хватать блогера за ягодицы, время от времени их шлепая.

Стоит отметить, что девушка снова была не против получать от Николая Баскова знаки внимания, пусть и довольно пошлые. А вот Интернет-пользователи в очередной раз обрушились на него с критикой.

"Что он себе позволяет?" – задаются вопросом люди на просторах Интернета.

Спутнице блондина, кстати, тоже досталось. Пользователи рассуждают о том, что воспитанная девушка никогда не позволит кому-то лапать себя на глазах у толпы. Стоит отметить, что сладкоголосый музыканта нередко попадет в скандалы. Недавно "Утро.ру" рассказывало, из-за чего поклонники усомнились в любви Николая Баскова к России.

