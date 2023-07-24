Происходящее в Белоруссии вывело Соседова из себя

Историк музыки не стеснялся в выражениях

Музыкальный критик любит указывать на ошибки звездам отечественного шоу-бизнеса. И нередко делает это в довольно грубой форме. Не так давно экспрессивная звезда отправилась в Витебск для участия в фестивале "Славянский базар" и нашла повод для осуждения.

Организаторы песенного конкурса не смогли избежать негативных комментариев от музыкального критика. Происходящее на концерте в Белоруссии вывело Соседова из себя. Причем высказался он жестко, не стесняясь в выражениях. Главные претензии телеведущего были направлены в адрес членов жюри.

Судьи любого конкурса должны быть беспристрастными, однако этого качества в коллегии "Славянского базара" Сергей Соседов не увидел. Он рассказал, что заметил с ее стороны "странное" отношение к ряду участников. И такие подозрения у него вызвали выставленные оценки.

Музыкальный критик предположил, что члены жюри, возможно, совсем не разбираются в тонкостях исполнительского мастерства. Либо же, считает звезда, низкими оценками они целенаправленно расшатывали спокойствие участников.

"Примешивается вкусовщина. Конкурсанты просто проверяют некоторых членов жюри на вшивость", — жестко высказался историк музыки.

Напомним, что недавно он высказывался о закате карьеры Аллы Пугачевой. Телеведущий вспомнил один из последних концертов Примадонны в России. Как писало "Утро.ру", Сергей Соседов переживал за состояние артистки.