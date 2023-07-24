Жена Ширвиндта провокационно разделась на камеру

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В последнее время все больше представительниц прекрасного пола внезапно обнаруживают в себе исключительную тягу к оголению. К группе этой примкнула и молодая жена Михаила Ширвиндта.
Вслед за Любовью Толкалиной, которая уже без численное количество времени продвигает в социальных сетях идею натуризма, 33-летняя Анастасия Ширвиндт отправилась в ближайшее поле. Там она провокационно разделась на камеру, показав свои формы.
"Пока лето здесь – прижмите его к себе и слейтесь с ним, чтобы от ваших крепких объятий в теле аж захрустело", – подписала свой снимок растянувшаяся на траве супруга Михаила Ширвиндта.
К слову, эта хулиганская выходка стала не просто пикантным актом неповиновения правилам приличия, но и психологической терапией для Анастасии. Женщина признается, уже долгое время ведет над собой работу: старается принимать свое тело и любить его. Поэтому подобная обнаженная фотография для нее – символ огромного прогресса, ведь раньше, делилась жена Михаила Ширвиндта, она каждый свой снимок подолгу обрабатывала в фотошопе.
А есть ли фотошоп на снимках Анастасии Ивлеевой не понятно, но оголиться она совсем не против. Даже на фоне Кремля.
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