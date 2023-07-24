Жена Ширвиндта провокационно разделась на камеру

Жена Ширвиндта провокационно разделась на камеру
Михаил Ширвиндт. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
И у нее есть, на что посмотреть

В последнее время все больше представительниц прекрасного пола внезапно обнаруживают в себе исключительную тягу к оголению. К группе этой примкнула и молодая жена Михаила Ширвиндта.

Вслед за Любовью Толкалиной, которая уже без численное количество времени продвигает в социальных сетях идею натуризма, 33-летняя Анастасия Ширвиндт отправилась в ближайшее поле. Там она провокационно разделась на камеру, показав свои формы.

"Пока лето здесь – прижмите его к себе и слейтесь с ним, чтобы от ваших крепких объятий в теле аж захрустело", – подписала свой снимок растянувшаяся на траве супруга Михаила Ширвиндта.

К слову, эта хулиганская выходка стала не просто пикантным актом неповиновения правилам приличия, но и психологической терапией для Анастасии. Женщина признается, уже долгое время ведет над собой работу: старается принимать свое тело и любить его. Поэтому подобная обнаженная фотография для нее – символ огромного прогресса, ведь раньше, делилась жена Михаила Ширвиндта, она каждый свой снимок подолгу обрабатывала в фотошопе.

Анастасия Ширвиндт. Фото: личный блог

А есть ли фотошоп на снимках Анастасии Ивлеевой не понятно, но оголиться она совсем не против. Даже на фоне Кремля.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Киев сделал заявление после атаки Москвы беспилотниками

Украинская сторона подтвердила причастность к произошедшему

"Придется ответитить за свои поступки": Алехно высказался об уехавших звездах

Добиться успеха на Западе русскоязычному артисту невозможно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей