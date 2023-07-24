Побывавший у Лаврова Пригожин огрызнулся в ответ на оплеуху из Канады

Он не в восторге от нововведений

С каждым новым пакетом санкции в отношении россиян становятся все более жесткими, а под их действие попадают новые и новые фирмы и физлица. Недавно под санкции попали некоторые деятели шоу-бизнеса. Среди них Иван Охлобыстин, Дмитрий Харатьян, Мария Шукшина, Филипп Киркоров, SHAMAN, Юлия Чичерина, Никита Михалков, Иосиф Пригожин.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал меры, которые ввела против него Канада. Муж певицы Валерии уверен, что власти Канады сводят с ним счеты. Помимо него, в немилости оказались и многие другие представители российской интеллигенции. Пригожин философски отнесся к новым санкциям. При этом на просьбу прокомментировать новость он отреагировал весьма резко.

"Ну ввели и ввели. Что теперь я могу сделать?" – огрызнулся Пригожин.

Музыкальный деятель добавил, что Западу ничего не остается кроме введения санкций против тех или иных людей. При этом Пригожин подчеркнул, что демократические государства в современном мире так не делают.

Ранее Иосиф Пригожин показал кадры поездки в гости к коллеге Сергею Лаврову. В комментариях под публикацией артиста подписчики стали иронизировать на тему фамилий звезд.