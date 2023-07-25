Период свободы: потерявшая мужа Гурцкая начнет новый этап жизни

Период свободы: потерявшая мужа Гурцкая начнет новый этап жизни
Диана Гурцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Эксперт раскрыл, что может ожидать артистку в ближайшее время

20 мая, возвращаясь из командировки, ушел из жизни замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. Внезапная кончина мужчины на 47-м году жизни шокировала всю страну. Однако больше всего эта новость ударила по его любимой и любящей жене – народной артисте Диане Гурцкая.

Не секрет, что певица переживала скоропостижную смерть мужа очень тяжело. Гурцкая и Кучеренко связали себя узами брака в 2005 году и прожили вместе почти 20 счастливых лет. После похорон супруга артистка ушла в тень, поэтому поклонникам оставалось только догадываться, как она справляется с трагедией, и строить теории о ее дальнейшей судьбе.

Нумеролог Ирина Лидерман решила прояснить ситуацию и рассказала, что ждет звезду в ближайшее время. Специалист объяснила, что сейчас Диана Гурцкая проживает рассвет и период силы, который затянется на следующие несколько лет. Однако после наступления 47-летия в жизни певицы начнется новый этап.

По словам эксперта, через два года артистка вступит в период свободы. Впрочем, нумеролог считает, что при плохом сценарии этот этап может сопровождаться сомнениями и поиском. Как бы там ни было, Гурцкая, судя по всему, стоит быть осторожной. Лидерман предупредила потерявшую мужа певицу об опасности, с которой ей, возможно, придется столкнуться.

"Ей обязательно нужно быть внимательной к другим людям и внимательно их проверять, так как возможны мошенники и авантюристы", – предостерегла специалист.

Ранее "Утро.ру" писало, что над Дианой Гурцкая поглумился известный комик. В одном из выпусков юмористической передачи "Большое шоу" прозвучала посвященная певице шутка, которую многие сочли неуместной и жестокой.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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