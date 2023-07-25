"До двух миллионов за песню": знаменитый продюсер о фантастических гонорарах и понтах звезд

Изнанка артистической жизни во всей красе

Павел Шеленговский – один из самых авторитетных российских продюсеров. Он занимается digital-продвижением звезд, занимает высокий пост в медиахолдинге "Гуцериев Media". Корреспондент "Утро.ру" расспросил его о закулисье российского шоу-бизнеса.

В мире продолжают отменять и запрещать русскую культуру. Но возможен ли такой мир без Чайковского и Достоевского?

Я большой патриот своей Родины и уверен, что наша культура – одна из величайших в мире. Она оказывает влияние на различные течения, процессы. И, конечно, ее невозможно отменить. Я думаю, люди в итоге одумаются, остынут, а их эмоциональный порыв сменится рационализмом. И очень скоро мы начнем возвращаться на мировые площадки, а западные артисты опять поедут к нам.

Думаете, они без России не смогут?

Уверен! Еще немного посидят без огромных гонораров, которые им тут платили на корпоративах, и все поедут к нам с радостью. На российских заказных выступлениях западные звезды имели самые большие заработки.

А почему же многие наши звезды уехали от таких щедрот? Чего им тут не хватало?

Уехали, как правило, артисты, которые здесь чего-то добились, имели достижения, репутацию, привыкли к определенному уровню жизни. Но получать так же много, как здесь, они там, конечно не смогут – русская диаспора за границей куда меньше, чем жителей в России. Тут же можно было "чесать" по кругу весь год, а там этот номер не пройдет.

Ходят мифы про астрономические доходы русских звезд. Откройте тайну, сколько реально получают короли и императоры сцены?

За одну песню могут брать от 200 тысяч и заканчивать 2-3 миллионами рублей. Спрос большой, и им реально платят такие деньги. Но вот если мероприятие государственное, скажем, День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, то на концерте в Кремле артисты выступают бесплатно.

А сколько платят артистам первого эшелона, когда они находятся в туре по стране?

В среднем от трех миллионов за одно выступление – все зависит от вместимости зала. Причем гонорар артиста состоит из двух частей – в момент заключения договора, как правило, выплачивается 30-50 процентов аванса, и остальное – перед выходом исполнителя на сцену. А вот на оплату после концерта сейчас почти никто не соглашается – есть риск быть обманутым.

Кого из исполнителей сегодня можно отнести к суперзвездам, к классу "А"?

Топ исполнителей России сегодня – это Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анна Асти, Макан (в 2022 году признан артистом года по версии музыкальной платформы VK Музыка – Прим. ред.), Дима Билан, Ольга Бузова и др. Они же и самые высокооплачиваемые. Но с каждым все равно можно договориться. Самые же высокие гонорары артисты получают в Новый год – гонорары взлетают в 2, 4, а то и в 10 раз!

Правда, что звезды предъявляют часто какие-то немыслимые требования к организаторам – типа, ландыши в декабре и килограммы черной икры?

Сейчас время скромности и умеренности. Даже у больших артистов все просто – мясные и рыбные нарезки, фрукты, возможно, супы. Лаки, утюги, отпариватели – все, что нужно, чтобы подготовиться к выступлению и выйти на сцену. Время безумных райдеров, понтов и китча – в прошлом.