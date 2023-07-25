Спасает жизни: раскрыта главная тайна пропавшего с ТВ ведущего "Пусть говорят"

Спасает жизни: раскрыта главная тайна пропавшего с ТВ ведущего "Пусть говорят"
Дмитрий Борисов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Сам шоумен ничего не комментирует

Телеведущий Дмитрий Борисов – явно не тот, кто рассказывает о своих добрых поступках. Оказывается, в жизни шоумена присутствует то, что требует большей отдачи, чем работа на телевидении. Борисов занимается спасением невинных жизней.

После загадочной пропажи Борисова многие гадали, куда запропастился телеведущий. Однако оказалось, что тот занят куда более важным и полезным делом: спасает лошадей, которым светила разве что верная погибель. Владелец одного из российских ранчо Евгений Матузов поведал, что телеведущий уже спас целые три драгоценные жизни.

Не вмешайся Борисов вовремя – и из коней бы уже сделали "колбасу". Причин для подобного решения несколько – фермер, которого настигло разорение, а затем – мрачная решимость, смерть самого владельца лошади, и действия злоумышленников.

Впрочем, Борисов не слишком интересуется, из-за чего животным был вынесен такой приговор. Шоумен всегда делает все, чтобы спасти невинное животное.

А ранее мы писали о состоянии коллеги Дмитрия, ведущего телепередач на "России 1" Бориса Корчевникова – резкое эмоциональное поведение шоумена, утверждает Отар Кушанашвили, вызвано тем, что первый, по его утверждениям, банально "сошел с ума".

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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