Жулин откровенно объяснил свой побег из США

Жулин откровенно объяснил свой побег из США
Александр Жулин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Заслуженный тренер высказался об эмиграции

Бывший муж Татьяны Навки, как известно, какое-то время жил за границей. Вместе с прославленной фигуристкой он обосновался в США, в городе Нью-Джерси, где занимался с талантливыми зарубежными спортсменами. Александру Жулину даже удалось получить местное гражданство, однако с концами на чужбине он не остался. 

Сейчас экс-супруг Татьяны Навки находится в России. А в недавнем интервью он вспомнил о своей жизни в США – стране, которая так и не смогла для него стать домом. В разговоре с журналистами тренер откровенно объяснил свой побег оттуда. Как оказалось, он никогда не приравнивал себя к американцам, потому что мыслил иначе – не по-английски. 

"Очень хорошо читал, разговаривал, понимал практически все фильмы. Но культура, понимаете, не моя, она другая", – рассуждает Александр Жулин. 

Он отметил, что жизнь в США – не плохая. Просто это был не его путь. Стоит отметить, что с прошлого года многие представители отечественного шоу-бизнеса покинули Россию. Отвечая на вопрос о том, думал ли тренер о том, чтобы уехать, он ответил, что сделать это ему не позволяет патриотизм.

"Я не хочу, чтобы страна пропала. Мне кажется, что это утопия", – сказал экс-супруг Татьяны Навки. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, как после развода фигуристка относится к Александру Жулину, который недавно признался, что изменял ей во время брака. 

Источник: YouTube-канал Александра Добровинского ✓ Надежный источник
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