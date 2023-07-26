Ведущий "Время покажет" лишился работы после мятежа ЧВК "Вагнер"

Знаменитость остался без руководящей должности

Известный журналист Руслан Осташко много раз появлялся в студии передачи "Время покажет". Иногда в качестве гостя, а порой его приглашали на место ведущего на замену Артема Шейнина. После 24 июня его карьера претерпела серьезные потрясения, поскольку в результате мятежа ЧВК "Вагнер" он лишился работы.

Как известно, Осташко был главредом интернтет-издания "ПолитРоссия", которое освещало актуальные новости. Портал входил в состав медиагруппы "Патриот", которая принадлежит Евгению Пригожину. После событий в Ростове-на-Дону все принадлежащие бизнесмену СМИ начали закрывать или блокировать к ним доступ, в итоге журналист остался без своей должности.

Сам Осташко во время мятежа занял категоричную позицию – еще ночью на 24 июня он опубликовал видео на своем канале в Telegram, что выступает в поддержку Путина. Он призывал всех к спокойствию в связи со сложившейся ситуацией и заявлял, что враг находится за пределами России, а не внутри ее.

"Президент Путин не пошел на поводу кровожадных демагогов, а провел переговоры именно в той форме, которая позволила добиться результата и остановить конфликт внутри страны", – заявлял он спустя сутки.

С тех пор Осташко стал реже появляться в медийном пространстве и больше проводить времени с семьей. В его личном блоге постоянно появляются публикации, на которых он весело проводит время в компании супруги и маленькой дочки.

При этом на его персональном канале продолжают выходить новости, посвященные актуальной повестке. Пока это единственное общеизвестное место его работы.

Как ранее писало "Утро.ру", Руслан Осташко женился два года назад. Его избранницу зовут Татьяна, она младше журналиста на 19 лет.