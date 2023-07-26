"Все законно": Боня обвинила Генпрокурату в пиаре на ее имени

"Все законно": Боня обвинила Генпрокурату в пиаре на ее имени
Виктория Боня . Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Блогера подозревают в пропаганде запрещенных веществ

Ровно так же, как некоторые говорят про целебное влияние йоги или отказа от курения, есть и те, кто несет в массы гораздо более провокационные тематики. Взять, например, экс-участницу "Дома-2" Викторию Боню, которая трубит о волшебных свойствах одного из галлюциногенных латиноамериканских растений.

Первоначально отвар из лиан использовали только шаманы отдаленных племен Южной Америки. Со временем приобщились к нему и любители ретритов, кипятокопития, коучей и сакральных тайн мироздания. К ним однажды примкнула Боня, да так прониклась, что теперь распространяет сведения о напитке настолько агрессивно, что это настораживает. К слову, Генпрокуратура даже обвинила ее в пропаганде галлюциногенов и инициировала проверку.

Однако, их Виктория Боня обозвала охочими до пиара на ее имени. За себя и свой бизнес, открытый в Испании, женщина заступилась: в Америке и некоторых странах Европы церемония разрешена. А в Латинской Америке растения, из которых делают отвар, и вовсе считаются священными.

"Какие могут быть вопросы ко мне? Все прозрачно, законно и, главное, легально. Кстати, я всегда подчеркиваю, что в России церемонии с аяуаской запрещены", – оправдалась Виктория.

Подчеркнула она и то, что много лет пропагандирует лишь здоровый образ жизни. Занимается спортом, не курит и не употребляет алкоголь. Готова, если правоохранительные органы потребуют, даже пройти все необходимые проверки.

К слову, под подозрение правоохранительных органов рискует попасть и певица Таисия Повалий. Она разгневала многих россиян тем, что заговорила с журналистами на "мове".

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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