После жалоб россиян: власти отомстили Соколовской за скандальные заявления

После жалоб россиян: власти отомстили Соколовской за скандальные заявления
Фото: кадр "Россия 1"
Расследование уже началось

На украинскую журналистку Янину Соколовскую завели уголовное дело из-за распространения фейков о ВС РФ. Об этом сообщили в следственном комитете.

Ранее россияне массово жаловались на политическую позицию Соколовской, которую она высказывала во время участия на популярных передачах федеральных каналов. Журналистка активно поддерживала украинскую сторону.

Как заявили в СК, поводом для возбуждения дела стали сообщения, которые она публиковала в своем Telegram с марта по май 2022-го года. На данный момент идет сбор доказательной базы.

Ранее политолог Владимир Сергиенко возмущался тем, что Янина Соколовская продолжает появляться на федеральном телевидении, несмотря на свою антироссийскую позицию.

Еще в 2019-ом году во время эфира журналистка сделала скандальное заявление о причастности российских спецслужб к пожару в Доме профсоюзов в Одессе. После этого ее вывели из студии передачи.

Источник: РИА "Новости"
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