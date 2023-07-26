С Жуковой не сравнится: раскрыта новая возлюбленная Абрамовича

По слухам, ею стала молодая звезда столичного кондитерского мира

После развода с Дашей Жуковой, который случился уже целых четыре года назад, Роман Абрамович так и не явил миру новую официальную спутницу. Пресса и общественность, при этом, не упускают возможности приписать ему новую пассию.

Ровно так и случилось вновь: сплетники зашептались о том, что ими была раскрыта новая возлюбленная Абрамовича. Ею стала столичный кондитер Елена Набиулина. По словам близких знакомых, началось все с того, что пара разговорилась на фоне полезного питания: Елена как раз готовит диетические десерты.

Затем общение, как утверждается, немного изменило свое русло. Теперь, шепчется бомонд, девушке было подарено членство в элитнейшем гольф клубе Романа Абрамовича. Коме того, вот уже несколько раз она летала с ним на его частном самолете, что для некоторых буквально равно выходу с плакатом на Красную площадь.

Реалисты, разумеется, твердят о том, что на основании одной лишь этой информации нельзя утверждать о начале романа между Еленой и Романом. У бизнесмена множество друзей, которых он частенько зовет присоединиться к себе в поездках.

Успели критики, к слову, и обсудить внешность Елены Набиуллиной. По мнению некоторых, она подходит под типаж дам, которые могут заинтересовать Романа Абрамовича, но с Дашей Жуковой, при этом, не сравнится. Нашлись даже те, кто назвали ее "бледной копией" ненышней супруги греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

К слову, о близости с Романом Абрамовичем рассказала чуть ранее и певица Наталья Штурм. По ее словам, миллиардер был стеснителен и неопытен.

