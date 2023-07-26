41-летний Руслан Алехно не оставил завещания

41-летний Руслан Алехно не оставил завещания
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кому достанется добро музыканта

Многие артисты при жизни пишут завещания. Мол, чтобы после их смерти не было драк и ссор за наследство. А есть ли завещание у Руслана Алехно? Корреспондент "Утро.ру" прямо спросил об этом Заслуженного артиста Беларуси.

С 2016 года певец женат на Юлии Алехно, 31 марта 2017 года у пары родилась дочь Варвара. Но певец, хотя и часто выступает в горячих точках, о завещании не думает и писать его не собирается. А ведь завещать у него есть что...

"Я ни о чем таком даже ну думал, – признался он. – Считаю, что каждый из нас уйдет тогда, когда Господь призовет. Всякому свой срок. Мне от одной мысли про завещание даже не по себе становится, хочу еще пожить".

Похожей позиции придерживается и его коллега по сцене Митя Фомин чья российская и зарубежная недвижимость оценивается в сотни миллионов рублей. "У меня очень мудрая мама, которая постоянно говорит: "Митя, пиши завещание, – признался артист "Утро.ру". – Не знаю... Все равно по закону все должно достаться ближайшим родственникам – в моем случае это маме, сестре и двум ее сыновьям, моим племянникам. У меня есть, что поделить, но я пока не хочу об этом думать".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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